Visa und Postbank bieten weltweites mobiles Bezahlen an

Visa und die Postbank bieten mobiles kontaktloses Bezahlen weltweit an. Mit der Banking-App Postbank Finanzassistent können Postbank-Kunden auf Basis der HCE (Host Card Emulation)-Technologie ab sofort an kontaktlosfähigen Terminals weltweit mit ihrem Android-Smartphone bezahlen. Die App bietet eine Bezahllösung, die besonders einfach und sicher ist. Für Verbraucher bedeutet das ein reibungsloses digitales Einkaufserlebnis.

Um mit Visa und der Postbank Finanzassistent App zu bezahlen, benötigen Kunden neben einer Postbank Visa Kreditkarte nur ein NFC-fähiges Smartphone mit Android-Betriebssystem ab Version 4.4. Die Bezahlfunktion ist in die bestehende Postbank Finanzassistent App integriert und steht Kunden nach einem Update der App zur Verfügung. Die Eingabe der Kreditkartennummer entfällt, da der Finanzassistent automatisch prüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Erst dann bietet er mobiles Bezahlen überhaupt an. Verbraucher sind dabei besonders geschützt, da die sensiblen Kartendaten nicht auf dem Smartphone gespeichert, sondern immer verschlüsselt übertragen werden. Zum einfachen und sicheren Bezahlen hält der Kunde sein Smartphone nur noch an ein kontaktlosfähiges Kartenterminal. Zum Schutz vor Missbrauch müssen Zahlungen ab 25 Euro bestätigt werden – entweder mit einem selbst gewählten Code auf dem Smartphone oder, falls das Gerät dies ermöglicht, mit dem eigenen Fingerabdruck. Anschließend wird die Transaktion in Sekundenschnelle abgewickelt.

„Wir beobachten in ganz Europa, wie offen Menschen für mobiles Bezahlen sind. Wir arbeiten daher kontinuierlich an neuen Technologien, mit denen unsere Bank-Partner sicheres und bequemes Bezahlen über mobile Geräte anbieten können“, sagt Albrecht Kiel, Regional Managing Director für Zentraleuropa bei Visa. „Die Postbank Finanzassistent App bietet Visa Karteninhabern die Möglichkeit, weltweit mit ihrem Smartphone zu bezahlen. Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt, um innovative Bezahlmethoden voranzutreiben und reibungsloses Bezahlen zu jeder Zeit und an jedem Ort der Welt zu ermöglichen.“

Sicherheit, Komfort und eine wachsende Zahl von Händlern, die kontaktloses Bezahlen anbieten, sind dabei Schlüsselfaktoren für die steigende Nutzung von mobilen Bezahlmethoden. In zahlreichen europäischen Ländern werden sie bereits für alltägliche Einkäufe, von Zugtickets über den Kaffee am Morgen bis hin zu Kinotickets, genutzt. Mehr als 1,2 Mio. Händler in Europa akzeptieren bereits kontaktlose Zahlungen per Karte oder über mobile Geräte.

Auch in Deutschland hat sich das kontaktlose Bezahlen weiter etabliert. Kunden können bei zahlreichen Händlern wie Media Markt, Saturn, Aldi, Lidl, Rewe, Kaufland, Netto, dm, Deichmann, IKEA und vielen anderen bequem und einfach kontaktlos mit ihrer Visa Karte bezahlen. Laut Handelsverband HDE werden insgesamt 65 Prozent der großen Händler bis zum Ende dieses Jahres kontaktloses Bezahlen akzeptieren. Bis Ende 2018 erwartet der Handelsverband, dass bis zu 75 Prozent der Terminals im Einzelhandel kontaktlosfähig sind.