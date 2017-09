Matthias Schweighöfer säuft und läuft

Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer, 36, der seit kurzem gemeinsam mit Moderator Joko Winterscheidt und Winzerin Juliane Eller einen eigenen Wein anbaut, gibt in der aktuellen GALA auch gleich Tipps gegen Alkohol-Hangover: „Es ist zwar hart, aber wenn man aufsteht und laufen geht, fängt man an, Sauerstoff in den Körper zu pumpen. Das ist erst eine Qual, hilft aber wirklich.“ Na, da sind wir aber beruhigt. Prost Matthias!