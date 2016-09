Jetzt bewerben für ‚AIR_Frankfurt‘

Bildende Künstlerinnen und Künstler aus Frankfurt können sich ab sofort für Stipendien in Antwerpen und Straßburg bewerben.

Die Partnerstädte von ‚AIR_Frankfurt‘, dem Artist-in-Residence-Programm des Frankfurter Kulturamtes, sind in der ersten Jahreshälfte 2017 Antwerpen und Straßburg. Bildende Künstler mit akademischem Studienabschluss, die ihren Lebens- und Arbeitsmittelpunkt in Frankfurt haben, können sich mit einem Motivationsschreiben und Arbeitsprojekt bewerben. Eine Jury des jeweiligen Gastlandes wählt die Stipendiaten aus. Der Aufenthalt in der Partnerstadt beträgt drei Monate und wird mit einem monatlichen Beitrag von 1000 Euro unterstützt. Jede Stadt stellt ein Wohnatelier zur Verfügung.

Das Kulturamt und die Produktions- und Ausstellungsplattform basis e.V. betreuen zukünftig gemeinsam das Artist-in-Residence-Programm. Ziel ist es, das Programm durch diese Kooperation stärker kuratorisch auszurichten und die Stipendiaten in den laufenden Betrieb einer Kunstinstitution einzubinden. Dadurch soll eine individuelle Betreuung der Gastkünstler ermöglicht und gleichzeitig ein aktives Netzwerk zwischen den teilnehmenden Künstlern und Partnerstädten etabliert werden, dessen Wirkungsradius über das Austauschprogramm hinausreicht.

Bewerbungen für ein Stipendium in Antwerpen oder Straßburg sind ab sofort bis zum 15. Oktober 2016 möglich. Detaillierte Informationen zu den Bewerbungsunterlagen finden Interessierte unter www.basis.de

Seoul und eine weitere Stadt, die noch verkündet wird, werden in der zweiten Hälfte des Jahres 2017 je einen Künstler aufnehmen. Die Ausschreibung hierfür wird Ende 2016 stattfinden.