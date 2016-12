Das KODAK EXTRA Smartphone kommt am 9.12.2016

Gerade noch rechtzeitig vor Weihnachten schafft es das brandneue KODAK EKTRA Smartphone in den Handel. Das KODAK EKTRA Smartphone ist das Ergebnis der engen Zusammenarbeit zwischen Eastman Kodak und der Bullitt Group und richtet sich an Anwender mit einer Passion für Fotografie, vom Enthusiasten bis zum Experten. Neben dem ikonenhaften Design, inspiriert von der originalen Kodak Ektra-Kamera aus dem Jahr 1941, beeindruckt das Kamera-Smartphone durch die für Fotografie optimierte Benutzeroberfläche. Das digitale Szenenwählrad mit haptischem Feedback überträgt die von DLSR-Kameras gewohnte Benutzerführung konsequent auf das Smartphone. Einfacher und intuitiver lassen sich die passenden Profi-Einstellungen für ein perfektes Bild nicht vornehmen. Damit setzt das KODAK EKTRA Smartphone einen der Leitgedanken von George Eastman, als er das Unternehmen vor 128 Jahren gründete, perfekt um: Technologie für jedermann zugänglich und „Fotografieren so einfach wie die Benutzung eines Stifts zu machen“….

Kreative Freiheiten wie bei DSLR-Kameras

Mit dem Wählrad, das bei Berührung automatisch für eine bessere Steuerung in die Bildschirmmitte wandert, lassen sich die Szenen bzw. Einstellungen Smart Auto, Manuell, HDR, Landschaft, Porträt, Makro, Sport, Nacht, Bokeh, Panorama und Video auswählen. Die meisten Anwender werden Smart Auto verwenden – perfekt für Anfänger, denn die Kameraeinstellungen werden automatisch vorgenommen und man muss nichts mehr machen.

Im Manuellen Modus können erfahrene Anwender zudem Einstellungen wie Blende, Belichtungs- und Verschlusszeit, ISO Speed, Fokus, Weißabgleich und Belichtung vornehmen, um die Effekte und Qualität der jeweiligen Aufnahme zu optimieren. Hier fängt es für Fotoenthusiasten an, richtig Spaß zu machen!

Zudem ermöglicht die ArcSoft™ Night Shot-Technologie in Kombination mit der exklusiven, von Kodak zertifizierten Linsenbeschichtung dem KODAK EKTRA Smartphone, hoch-qualitative Fotos bei schlechten Lichtverhältnissen und bei Dunkelheit zu machen, da mehr Licht auf den Sensor gelangt, die ISO-Verzerrung reduziert, schwach beleuchtete Stellen hervorgehoben und Unschärfe durch die lange Belichtungszeit ausgeglichen werden.

Leistungsstarkes Smartphone mit 10-Kern-Prozessor

Herzstück des KODAK EKTRA ist ein 21-Megapixel-Fast-Focus-Kamerasensor mit f2.0-Blende; die Frontkamera wartet mit 13 Megapixel, f2.2-Blende und PDAF (Phase Detection Auto Focus) auf. Angetrieben wird das auf Android™ Marshmallow basierende KODAK EKTRA Smartphone von dem HELIO X20 Prozessor mit zehn Rechenkernen.

Technische Leistungsmerkmale:

ANDROID 6.0 (Marshmallow)

Professionelle Ergebnisse mit Hilfe des schnell auslösenden 21 MP Kamerasensors mit f2.0-Blende, PDAF, OIS und Dual-LED-Blitz

13 MP Autofokus-Frontkamera mit f2.2-Blende und PDAF

Helio X20 2,3 GHz Decacore-Prozessor mit 3 GB RAM

32 GB Speicher, erweiterbar durch MicroSD

Manueller Modus für Fortgeschrittene – Belichtung, ISO, Focal Length, (Manual/Auto), Weißabgleich, Belichtungszeit, Blende (f2.0 bei Hauptkamera fixiert)

Einzigartiges Wählrad für Szenenauswahl – beinhaltet die Szenenmodi Smart Auto, Porträt, Manuell, Sport, Bokeh, Nacht, HDR, Panorama, Makro, Landschaft, Film / Video

Integrierte App für den Ausdruck von hochqualitativen Abzügen

Super 8 Video Recorder

Integriertes Social Media Sharing

Akku mit 3.000 mAh, USB 3.0 Typ C Fast Charger

Mobile Bildbearbeitung

Einzigartig ist bei dem KODAK EKTRA Smartphone auch die voll integrierte Bildbearbeitungssoftware von SNAPSEED, die außergewöhnliche Werkzeuge für die mobile Bildbearbeitung bereitstellt, ohne dass zusätzliche Apps heruntergeladen werden müssen. Damit stehen vielseitige Möglichkeiten für die Bildbearbeitung mit dem Smartphone zur Verfügung, die bekannten Desktop-Bild-Editoren in nichts nachstehen. Das Teilen der Bilder oder Videos in Echtzeit wird durch direkt in die Software des KODAK EKTRA Smartphone integrierte Social Media Apps zusätzlich vereinfacht. Mit der Fotodruck-App

lassen sich schnell die besten Aufnahmen auswählen und professionell drucken. Inspiriert von der legendären Kodak Super-8-Kamera beherbergt das KODAK EKTRA Smartphone auch eine Super 8 App, mit der sich kreative Retro-Videoeffekte erzielen lassen. Der Super 8-Filmfilter fügt Retro-Effekte wie Vignette und Filmgrieseln zu Live-Videos oder gespeicherten Aufnahmen hinzu.

Stylisches Zubehör

Alt trifft Neu bei der retro-inspirierten, handgenähte Echtleder-Kameratasche für das KODAK EKTRA Smartphone. Die Messingapplikationen, der stabile Linsenschutz und das nicht-kratzende Mikrofaser-Innenfutter nehmen Anleihen bei den originalen Spiegelreflexkameras von Kodak. Komplettiert wird der Look durch den anpassbaren Schulterriemen. Zudem ist eine maßgeschneiderte, handgenähte Echtleder-Schutzhülle mit gepolstertem Innenfutter erhältlich. Kameratasche und Schutzhülle sind beide erhältlich in den Farbkombinationen Schwarz/Feuerrot und Braun/Ocker.

Preise und Verfügbarkeit

Das KODAK EKTRA Smartphone ist ab 9.12.2016 für 499,- EUR (inkl. MwSt.) bei Media Markt, Saturn, Ringfoto, Amazon, notebooksbilliger.de und auf www.kodakphones.com sowie ab 16.1.2017 bei der Telekom in Shops und online erhältlich. Die Kameratasche kostet 69,99 EUR (inkl. MwSt.), der UVP für die Schutzhülle liegt bei 34,99 EUR (inkl. MwSt.). Weitere Informationen finden Sie unter www.kodak.com Für regelmäßige Updates können Sie sich unter www.kodakphones.com registrieren.