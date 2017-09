Ab Novemnber: Die harte Neo-Western Serie „Tin Star“ startet auf Sky

Ein Cop, der mit seiner Familie einen Neuanfang in einer ruhigen Kleinstadt in den kanadischen Rocky Mountains sucht, gerät in einen Strudel der Gewalt, als eine Ölraffinerie gebaut wird: die britische Sky Eigenproduktion „Tin Star“ mit Tim Roth („Pulp Fiction“) in der Hauptrolle startet am 6. November auf Sky Atlantic HD. Die zehn Episoden der harten Neo-Western-Serie sind immer montags um 20.15 Uhr in Doppelfolgen zu sehen sowie über Sky Ticket, Sky Go und Sky On Demand abrufbar.

Worum geht es in „Tin Star“?

Der Cop Jim Worth (Tim Roth) ist mit seiner Familie aus London in das beschauliche Little Big Bear in den Kanadischen Rocky Mountains gezogen. Während es Ehefrau Angela (Genevieve O’Reilly), Teenager-Tochter Anna (Abigail Lawrie) und dem fünfjährige Petey anfangs schwerfällt, sich in diese abgelegene Kleinstadt einzuleben, kommt das ruhigere Leben dem trockenen Alkoholiker Jim sehr entgegen. Bis die Firma North Stream Oil in der Nähe der Stadt eine Raffinerie errichtet, um Treibstoff aus Ölsand zu gewinnen. Die Kleinstadt wird plötzlich von billigen Arbeitskräften überrannt und bald halten Korruption, Drogen und Prostitution Einzug in Little Big Bear. Bei seinem Kampf gegen die Kriminalität bringt Jim nicht nur sich selbst, sondern seine ganze Familie in Gefahr.

„Tin Star“ ist eine epische, dramatische und harte Neo-Westernserie über die Zerstörung der Unschuld, Mord, Trauer und eine alles auslöschende Rache vor der idyllischen Kulisse einer Kleinstadt in den kanadischen Rocky Mountains. Top besetzt mit Tim Roth, der in einer Tour-de-Force und mit einer beklemmenden Charakterstudie als Polizeichef auf Rachefeldzug besticht. Als Showrunner der Serie fungierte Rowan Joffe, der für „The American“ mit George Clooney und dem Psychothriller „Ich. Darf. Nicht. Schlafen“ die Drehbücher schrieb. „Mad Men“-Sirene Christina Hendricks ist in der Rolle der Konzernchefin des Ölkonzerns zu sehen. Eine zweite Staffel von „Tin Star“ wurde bereits bestätigt.

Facts:

Originaltitel: „Tin Star“, Thrillerserie, 10 Episoden, je ca. 60 Minuten, GB 2017. Regie: u.a. Rowan Joffe, Marc Jobst. Darsteller: Tim Roth, Genevieve O’Reilly, Abigail Lawrie, Christina Hendricks, Christopher Heyerdahl, Oliver Coopersmith.